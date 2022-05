Herige : acquisition ciblée

(Boursier.com) — Le groupe Herige a annoncé l'acquisition d'Audoin et Fils Béton, société familiale qui gère trois centrales à béton et une activité de négoce/traitement/lavage de granulats et affiche aussi une activité de recyclage de béton... La société emploie 30-35 personnes et a réalisé en 2020 un CA de 12 ME (dont environ 2/3 pour les centrales selon nos estimations) pour un RN de 0,1 ME. Les centrales, localisées en région Aquitaine, viendront compléter le maillage territorial d'Edycem.

"Le prix n'est pas communiqué, toutefois nous l'estimons entre 4 ME et 7 ME (en fonction de l'âge des installations ; 1/ moyenne historique de 0,5-0,6x EV/Sales ou 2/ 7-8x EV/EBITDA pour une centrale à béton)" souligne Portzamparc pour qui cette acquisition "permet d'étendre le champ des possibles d'un point de vue géographique".

Portzamparc souligne que le management met également en avant la qualité environnementale de la cible, qui viendra appuyer le groupe dans les modifications récentes liées à la RE2020 et sa stratégie bas carbone. Herige publiera ce soir son CA T1. En attendant, l'analyste reste à l'achat en visant un cours de 61 euros. Le titre monte de 1% à 41 euros.