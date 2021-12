Henkel annonce la cession de plusieurs actifs de sa branche Détergents et Produits d'Entretien en France

(Boursier.com) — Henkel souhaite concentrer ses ressources et ses investissements sur ses activités de coeur de métier et procède à la cession de ses marques DECAP'FOUR, MIROR, TERRA, VIGOR, MINIDOU, ainsi que BARANNE et O'CEDAR acquises en juillet dernier dans le cadre du rachat de la société Swania.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance ciblée, Henkel annonce la conclusion d'un accord de cession d'un ensemble de marques?(DECAP' FOUR, MIROR, TERRA, VIGOR, MINIDOU, BARANNE et O'CEDAR) présentes sur des segments spécifiques de la droguerie spécialisée.

Avec cette opération, la branche Détergents et Produits d'entretien de Henkel souhaite renforcer sa croissance en France, en concentrant ses investissements sur ses marchés prioritaires - les lessives et produits d'entretien généralistes - et sur les marques engagées pour limiter l'impact sur l'environnement - comme Maison Verte et YOU, acquises en juillet dernier lors du rachat de Swania SAS.

Henkel a ainsi recherché un repreneur qui pourrait développer davantage les marques concernées par la cession annoncée aujourd'hui.

L'ensemble de ces marques est cédé à la société française Héritage SAS, qui vient de se créer avec l'ambition de devenir un acteur clé du marché hexagonal de la droguerie, en constituant un portefeuille cohérent de marques spécialisées, authentiques et patrimoniales.