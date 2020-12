Héli-Union va acheter deux hélicoptères Airbus H160

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Héli -Union va acquérir deux H160 multi-missions à Airbus Helicopters. Avec 68 brevets, le H160 intègre les dernières innovations technologiques d'Airbus Helicopters visant à accroître la sécurité et le confort. L'opérateur français Héli-Union exploite actuellement une flotte d'environ 20 hélicoptères Airbus.

"Nous sommes fiers qu'Héli-Union, fort de sa grande expérience à travers le monde, notamment dans le domaine du transport offshore, ait choisi le H160 pour renforcer sa flotte d'hélicoptères Airbus", a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters. "Non seulement le H160 place la barre plus haut en termes de sécurité, grâce à ses nombreuses fonctions d'assistance au pilote, mais sa consommation réduite de carburant apporte au marché une compétitivité opérationnelle bien nécessaire, ainsi qu'une empreinte carbone plus faible",