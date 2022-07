Helen of Troy : enlèvement de la guidance

(Boursier.com) — Helen of Troy, la chaîne américaine qui commercialise des articles ménagers, produits de santé et d'intérieur, dévisse avant bourse à Wall Street suite à un avertissement douloureux sur les résultats. La société de produits de consommation, dont les marques incluent Hydro Flask, Vicks ou Braun, a annoncé pourtant des résultats du premier trimestre fiscal dépassant les attentes, mais a abaissé par ailleurs ses perspectives pour l'année entière, citant un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs dans un contexte de hausse de l'inflation. Le bénéfice net trimestriel est tombé à 24,6 millions de dollars, ou 1,02$ par action, contre 57 millions de dollars, ou 2,31$ par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action de 2,41$ a dépassé largement le consensus FactSet, qui était de 2$. Le groupe ampute néanmoins ses estimations annuelles de bénéfice par action de plus de 20%, constatant les changements macroéconomiques. Sur l'exercice décalé 2023, les ventes sont attendues entre 2,15 et 2,2 milliards de dollars, pour un bpa dilué ajusté allant de 9,85 à 10,35$.