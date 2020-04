Heineken renonce aussi à ses objectifs

(Boursier.com) — A l'image de ses concurrents Anheuser-Busch InBev ou Pernod Ricard, Heineken abandonne ses objectifs financiers pour l'année en cours, crise du Covid-19 oblige. Le brasseur néerlandais a fait état ce matin de volumes de bière en retrait de 2% au premier trimestre et anticipe un déclin encore plus important au cours des trois mois à venir.

"Avec l'extension de la crise de Covid-19 à toutes les zones géographiques, de nombreux pays ont pris des mesures de confinement de grande envergure, telles que des restrictions de mouvement des populations et des fermetures de points de vente, parfois combinées avec la fermeture obligatoire des installations de production. Ceci constitue un développement macro-économique négatif majeur et, en tant que tel, a un impact significatif sur les marchés de Heineken et sur ses activités en 2020", souligne le groupe batave.