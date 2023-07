Heineken inquiète, l'action chute

(Boursier.com) — Heineken chute de plus de 6% à Amsterdam, et pèse sur l'ensemble du compartiment en Europe. Le brasseur néerlandais a lancé un avertissement sur ses bénéfices annuels en raison de l'affaiblissement de la consommation à la suite d'augmentations de prix à deux chiffres. Le groupe a particulièrement souffert en Asie, et notamment au Vietnam. Il s'attend à ce que la croissance de son bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels soit comprise entre 0 et 5% ("mid single-digit") contre une précédente fourchette de 5 à 9% ("mid to high-single-digit"). Les brasseurs ont du mal à répercuter les coûts élevés des matières premières sur les consommateurs sans les éloigner vers des marques moins chères.

Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol a fait état d'une baisse de 5,6% de ses volumes de bière au premier semestre et, malgré une hausse des recettes (+5,6% en organique) liée à l'augmentation des prix, l'entreprise a subi un repli de 8,8% de son bénéfice d'exploitation à périmètre constant à 1,94 milliard d'euros.

"Le début de l'année consistait à répercuter l'inflation sur nos coûts d'intrants", a déclaré le directeur général Dolf van den Brink dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Nous avons 'préchargé' nos prix. Nous avons rencontré un ralentissement économique assez fort sur le marché clé du Vietnam, qui est d'une importance disproportionnée pour nous". Heineken prédit que les prix se modéreront et que les volumes diminueront d'un faible pourcentage à un chiffre au second semestre. La société table sur un redressement de ses bénéfices sur la période. "La demande de bière premium, source de 40% des revenus de Heineken, est plus résistante... Les gens boivent moins, mais ils boivent mieux", a souligné le dirigeant.

"La crédibilité des prévisions de Heineken est désormais remise en question", affirme Citi, après des résultats jugés 'extrêmement décevants'. Le brasseur a raté les attentes partout sauf en Europe. La banque décrit la révision à la baisse des prévisions d'Ebit comme "préoccupante". "C'est le pire ensemble de résultats que nous ayons eu jusqu'à présent", indiquent de leur côté les analystes de RBC , faisant référence aux entreprises de consommation qu'ils couvrent.