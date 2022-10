Heineken : Christelle Rudyk est nommée Directrice Finance de Heineken France

(Boursier.com) — Christelle Rudyk est nommée Directrice Finance de HEINEKEN France. Elle a pour mission d'accompagner la transformation de l'entreprise en France et de poursuivre sa stratégie de création de valeur. Christelle Rudyk est membre de l'équipe de direction d'HEINEKEN France et est rattachée à Pascal Gilet, Président Directeur Général de HEINEKEN France.

Avant de rejoindre HEINEKEN France, Christelle Rudyk a occupé durant 14 ans plusieurs postes au sein de la direction financière du Groupe L'Oréal. Ces quatre dernières années, elle était Directrice de projets au sein de l'équipe transformation finance monde du leader de la cosmétique. Depuis plus de 20 ans, Christelle Rudyk a multiplié les expériences à l'international : en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe. Christelle Rudyk a également une expérience diversifiée dans plusieurs secteurs d'activité (banque, jeux, textiles et luxe), d'organisations (filiales locales, hubs régionaux, fonctions mondiales) et de marchés (sous pression ou à forte croissance).