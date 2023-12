Heico Corporation : pépite ?

(Boursier.com) — Heico Corporation, le groupe américain d'aérospatiale et d'électronique, qui conçoit notamment des équipements ou composants pour avions et engins spatiaux, ainsi que des équipements de défense et des produits électroniques, a annoncé hier soir pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus en très forte augmentation de 54% à 936 millions de dollars, niveau record. Le bénéfice opérationnel a grimpé de 29% à 189 millions de dollars, soit, ici encore, un plus haut historique. Le bénéfice net part du groupe a progressé de 6% à 103 millions de dollars. Le bénéfice par action a été de 74 cents. Le bpa ajusté a représenté 84 cents, contre 70 cents un an plus tôt. Le consensus était de 68 cents de bénéfice ajusté par action pour 898 millions de dollars de revenus. Sur l'exercice clos, les revenus ont totalisé 2,97 milliards de dollars, en augmentation de 34%, alors que le bénéfice net part du groupe a progressé de 15% à 404 millions de dollars, un record.

Les activités Flight Support Group et Electronic Technologies ont contribué au chiffre d'affaires record du groupe de Floride. Le FSG a réalisé une croissance de 74% pour le trimestre et de 41% pour l'ensemble de l'année. Le segment électronique a enregistré une hausse de 28% de l'activité au quatrième trimestre et de 26% sur l'année. Le président-directeur général Laurans A. Mendelson a exprimé sa confiance dans l'avenir, prévoyant une croissance continue tirée par les récentes acquisitions et la demande de produits.