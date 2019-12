Hébergement d'urgence : Gecina met à disposition de manière temporaire des locaux dans le 14e arrondissement de Paris

Crédit photo © Gecina / Thierry Lewenberg-Sturm

(Boursier.com) — Gecina a répondu à l'appel du Ministre de la Ville et du Logement invitant les acteurs privés de l'immobilier à identifier des locaux afin de proposer des places d'hébergement d'urgence à des populations démunies.

Des locaux dans le 14ème arrondissement de Paris ont été mis temporairement à disposition à titre gratuit pour une durée de six mois. La structure pourrait avoir une capacité de 150 places, accueillant en particulier un public de familles et de femmes sortant de maternité. Une réserve de 50 places supplémentaires pourrait être mobilisée en cas de grand froid.

La gestion de ce lieu est prise en charge par l'association France Horizon.

Gecina est signataire de la Charte en faveur du développement de l'occupation temporaire comme outil au service du territoire parisien depuis le 26 août 2019.

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,9 milliards d'euros à fin juin 2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d'un pôle de diversification composé notamment d'actifs résidentiels. Gecina a inscrit l'innovation durable au coeur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs, qui s'engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l'évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.