HDF : une première mondiale en Guyane

(Boursier.com) — Hydrogène de France et ses partenaires, le fonds infrastructure Meridiam et SARA (société anonyme de la raffinerie des Antilles, Groupe Rubis) lancent le chantier de la Centrale Electrique de l'Ouest Guyanais (CEOG). CEOG est à l'heure actuelle la première centrale électrique multi-mégawatts à hydrogène au monde ainsi que le plus grand projet au monde de stockage des énergies renouvelables intermittentes via l'hydrogène vert (128 MWh d'énergie stockée).

Cette centrale Renewstable, nouveau type de centrale électrique inventé et développé par HDF, produira une électricité 100% renouvelable, stable et pilotable pour approvisionner toute l'année, de jour comme de nuit, l'équivalent de 10.000 foyers de l'Ouest guyanais à un coût inférieur aux centrales diésel du territoire, mais sans émission de gaz à effet de serre, de particules fines, de bruit ou de fumées.

Une centrale Renewstable permet de produire localement une électricité consommée localement, sans les inconvénients liés à la logistique d'approvisionnement en combustible. Représentant un investissement total de 170 millions d'euros, CEOG est constituée d'un parc photovoltaïque, d'un stockage d'énergie long terme et massif sous forme d'hydrogène vert couplé à un stockage court terme par batteries. Sa production, injectée sur le réseau électrique EDF, est garantie par un contrat de type capacitaire de 25 ans.

C'est la première fois qu'une énergie renouvelable est encadrée par un contrat de type "centrales thermiques". Cette caractéristique de Renewstable est primordiale pour les gestionnaires de réseaux électriques isolés ou pour réduire la congestion des grands réseaux. Elle est une garantie de la stabilité de l'électricité produite, cruciale pour l'injection massive des énergies propres dans les réseaux.

CEOG est en cours de réplication dans une vingtaine de pays, en particulier au Mexique, dans les Caraïbes, en Afrique australe, en Indonésie, en Australie. Ces projets les plus avancés représentent 1,3 milliards d'euros d'investissement. Offrant une alternative compétitive aux centrales électriques thermiques, les centrales Renewstable s'adressent à un marché considérable. HDF a déjà identifié un potentiel d'affaires de 2,5 milliards d'euros.