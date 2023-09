HDF : repli limité après les résultats

(Boursier.com) — HDF limite son repli à 0,5% à 14,9 euros après la présentation de résultats semestriels dégradés. Oddo BHF explique que ces résultats sont le reflet de la poursuite de la structuration de la société alors que le ramp up au niveau de la topline est plus lent que prévu... Compte tenu de la difficulté d'appréhender le timing de réalisation des projets et le risque de remise en cause des objectifs moyen terme, l'analyste dégrade le dossier à 'sous-performer' avec une cible ramenée de 19 à 15 euros.