HDF : objectifs 2025 confirmés

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2021, Hydrogène de France a réalisé un chiffre d'affaires de 885 kE (1,93 millions d'euros sur l'exercice précédent). Ce chiffre d'affaires est principalement constitué, comme pour les trois derniers exercices, des revenus constatés au titre du contrat de développement du projet et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) conclu avec la société CEOG, société mise en équivalence depuis fin juillet 2018. Le projet CEOG, marqué par la fin du contrat d'AMO et l'entrée en phase de construction, a ainsi généré un moindre chiffre d'affaires en 2021.

Après prise en compte d'un produit d'impôts pour un montant de 1,2 ME, dont 1,1 ME d'impôts différés, le résultat net pour l'ensemble consolidé s'élève à -3,5 ME pour l'exercice 2021, comprenant 1,6 ME de charges à caractère non récurrent, à savoir 0,9 ME de recherche de financement et 0,7 ME de charges financières. Le résultat net était positif de 0,4 ME au titre de l'exercice 2020.

En juin dernier, la société a levé un montant net de 104 ME issus de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie atteignent 95,1 ME, auxquels s'ajoutent 4 ME de trésorerie immobilisée (incluse dans les 4,2 ME d'actifs financiers non courants) dans le cadre du projet CEOG, ce qui permet à la Société de disposer des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son développement et à l'accélération de son déploiement commercial.

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 109,1 ME au 31 décembre 2021.

Usine de piles à combustible de forte puissance confirmée pour 2023

HDF Energy poursuit le développement de son usine de Blanquefort, qui fabriquera en série des piles à combustible de forte puissance, dont le permis de construire est en cours d'instruction. L'usine devrait ainsi être opérationnelle, comme prévu, dès 2023. Elle a pour vocation première d'équiper les centrales Renewstable de piles à combustible mais elle fournira également des piles à combustible de forte puissance pour les marchés maritime, ferroviaire et data centers. Sur ces usages, HDF Energy a déjà signé des accords avec des partenaires de premier plan. Enfin, HDF Energy a été présélectionnée par le Gouvernement, dans le cadre du financement européen IPCEI (Important Project of Commun European Interest), afin de faire évoluer cette usine en Gigafactory (création de plus de 500 emplois industriels).

HDF Energy est pleinement focalisée sur l'enrichissement du portefeuille de projets et l'évolution de chaque projet dans ses principales grandes phases de développement (prospection, développement puis construction). Ce pipeline constitue l'indicateur avancé de la création de valeur par la Société dans les années à venir.

Pour l'exercice 2022, la Société entend poursuivre sa stratégie de conquête, qui s'accompagne d'une ambition soutenue de renforcement des équipes avec l'objectif d'atteindre une centaine de collaborateurs d'ici fin 2022. HDF Energy prévoit notamment un doublement de ces équipes de business développement (30 talents en février 2022, aguerris au développement de grands projets de production d'électricité) et le renforcement significatif des équipes techniques et industrielles (montée en puissance sur l'usine de Blanquefort).

Avec ces investissements humains et les partenariats stratégiques d'envergure pour le développement de ses projets conclus avec ses deux actionnaires industriels, Rubis et Teréga, HDF Energy se donne les moyens adéquats pour accroître rapidement le nombre d'opportunités identifiées et assurer le développement optimal des projets.

Au-delà de la zone Caraïbes-Amérique latine et de l'Asie-Pacifique, HDF Energy obverse des développements encourageants sur la zone Afrique, qui pourraient connaître une franche accélération des projets identifiés sur l'exercice 2022.

Devant le fort attrait pour ses solutions, la société entend mener un déploiement rapide afin de sécuriser des positions stratégiques, sources de croissance et de rentabilité à long terme, avec l'objectif confirmé d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires pour une marge d'Ebitda d'environ 35% à horizon 2025.