HDF : forte croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de HDF Energy pour 2022 s'établit à 3,5 millions d'euros (0,9 ME en 2021).

Il correspond pour 3 ME aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le Groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB. En outre, la facturation émise par HDF en 2022 au titre des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) sur les projets dont le Groupe conserve le contrôle, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représente 3 ME en 2022. Cette création de valeur précédemment éliminée dans les comptes consolidés sera reconnue indirectement par le biais du résultat de cession des participations lors de la perte de contrôle.

Poursuite du plan de développement

Le Groupe a franchi une nouvelle étape, le 24 février, en lançant officiellement la construction de l'usine de Blanquefort, où il fabriquera en série des piles à combustible de forte puissance. L'usine devrait être opérationnelle dès 2024 et contribuer aux ambitions du Groupe.

"Conformément à notre plan stratégique, nous avons accéléré en 2022 le renforcement et la structuration de nos équipes sur l'ensemble de nos zones géographiques. Fort de 48 développeurs expérimentés dans le monde entier, HDF est ainsi en mesure de mettre en oeuvre son plan d'action. Nous avons d'ailleurs dès cette année fait des avancées très concrètes et matérielles sur l'ensemble de nos zones. Nous sommes très enthousiastes et fiers de voir nos projets soutenus à tous les niveaux, et d'agir concrètement pour la transition énergétique", commente Damien Havard, Président-directeur général de Hydrogène de France.