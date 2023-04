HDF Energy : une perte nette de 3,4 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de HDF s'établit à 3,5 ME contre 0,9 ME en 2021.

Il correspond pour 3 ME aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB.

L'accélération du plan de développement et de la structuration des équipes se traduit par une progression des charges opérationnelles. Le nombre moyen d'employés atteint 57 personnes en 2022 contre 25 en 2021.

Ainsi, le résultat net pour l'ensemble consolidé enregistre un déficit contenu à -3,4 ME pour 2022, contre -3,5 ME en 2021.

En 2021, le résultat tenait compte de charges non récurrentes telles que les frais relatifs à l'introduction en Bourse et de la prime de non-conversion d'obligations convertibles.

Au 31 décembre 2022, le groupe présente des capitaux propres de 107,4 ME contre 109,1 ME au 31 décembre 2021.

La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 87,4 ME, contre 95,1 ME au 31 décembre 2021.

Concernant la construction de la centrale électrique guyanaise CEOG, diverses manifestations ont occasionné un décalage du chantier, dont les impacts financiers sont limités.

Le début d'année confirme par ailleurs la poursuite de la dynamique observée en 2022 avec la signature de partenariats notamment avec les gouvernements d'Indonésie et du Zimbabwe. HDF Energy aborde donc l'exercice 2023 avec confiance.