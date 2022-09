HDF Energy : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — HDF monte de 0,8% ce jeudi à 25,60 euros, alors que sur le premier semestre, le groupe Hydrogène de France a réalisé un chiffre d'affaires consolidé condensé de 1,7 ME, contre 0,5 ME sur le premier semestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel est ressorti à -1,1 ME à la fin juin 2022, contre -1,9 ME à fin juin 2021 qui incluait 0,8 ME de frais d'IPO. Le résultat net pour l'ensemble consolidé s'élève à -0,8 ME pour le premier semestre 2022, contre -1,9 ME à la même période l'an passé.

HDF Energy compte 94,2 ME de trésorerie et équivalents auxquels s'ajoutent 4 ME de trésorerie immobilisée dans le cadre du projet CEOG. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a prudemment abaissé sa cible de 27 à 24 euros, tout en étant 'neutre' sur le dossier.