HDF Energy : signe un protocole d'accord pour la mise en oeuvre de projets HyPower en Indonésie

(Boursier.com) — PT Tripatra Engineering, l'un des principaux fournisseurs indonésiens de solutions d'ingénierie dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, a signé un protocole d'accord avec PT HDF Energy Indonesia, la filiale indonésienne du pionnier de centrales électriques à hydrogène HDF Energy.

L'objectif de ce protocole d'accord est de coopérer au développement d'infrastructures HyPower (hydrogène-électricité), afin de contribuer à la décarbonisation de l'industrie chimique en Indonésie. La signature du protocole d'accord a été annoncée lors de l'événement 'Tripatra Energy Talk' qui s'est tenu le 21 mars à Jakarta et auquel ont participé des représentants des ministères, ainsi que des entreprises publiques et privées invités.

L'ambition de HDF Indonésie de développer des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, contenant des piles à combustible produites par HDF, est en phase avec l'objectif de Tripatra d'accélérer le développement de projets dans les secteurs de l'énergie verte et de la pétrochimie, y compris l'exploitation d'applications hydrogène. Ces centrales contribueront à l'objectif d'émissions nettes zéro du pays et ouvriront la voie à d'autres projets d'infrastructures à hydrogène.

La signature de ce protocole d'accord renforce la position stratégique de HDF Energy en Indonésie. Pour rappel, la société a signé en octobre 2022 un partenariat avec le Centre d'études et d'essais du Ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales afin de développer des centrales électriques à hydrogène Renewstable de HDF en Indonésie. Un mois plus tard, lors du sommet du G20 en Indonésie, DFC (US International Development Finance Corporation) a annoncé une assistance technique à HDF, dans le cadre d'un partenariat stratégique comprenant 13 initiatives entre les Etats-Unis et l'Indonésie pour lutter contre la crise climatique et promouvoir l'accès à une alimentation et à une énergie abordables.

"La signature du protocole d'accord avec HDF Energy Indonesia, acteur mondial majeur des infrastructures hydrogène-électricité, constitue une étape clef de notre plan visant à mettre en place des solutions d'ingénierie durables pour transformer le secteur de l'énergie et de la pétrochimie. C'est un plaisir pour Tripatra de collaborer avec HDF. HDF et Tripatra ont des atouts uniques pour promouvoir les applications de l'hydrogène dans l'industrie afin de contribuer aux objectifs du pays en matière d'émissions nettes zéro d'ici 2060", commente Raymond Naldi Rasfuldi, président-directeur de PT Tripatra Engineering.