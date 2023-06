HDF Energy se lance en Equateur

(Boursier.com) — HDF Energy (Hydrogène de France) lance officiellement ses activités en Equateur. Une cérémonie de lancement était organisée à l'Ambassade de France à Quito, le 20 juin.

Cette expansion en Equateur permettra à HDF Energy de contribuer à l'accélération de la transition du pays vers des solutions énergétiques durables et renouvelables.

HDF Energy a aussi officialisé le protocole d'accord récemment signé entre la société et CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador), l'entreprise publique chargée de la production et de la transmission d'électricité en Equateur. L'objectif de ce protocole d'accord est d'explorer conjointement les opportunités de développer les centrales électriques à l'hydrogène Renewstable de HDF Energy dans le pays, à la fois sur le continent et sur les îles Galapagos.

HDF Energy prévoit de tirer parti de ces atouts naturels pour développer ses centrales Renewstable qui fourniront une électricité continue, stable et propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins croissants des communautés locales et des industries (y compris les compagnies pétrolières et minières, ainsi que les usines de crevettes), en accord avec les objectifs nationaux de l'Equateur. Les centrales Renewstable combinent une source d'énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert produit sur place.

L'expansion de HDF Energy en Equateur marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise. Avec un engagement envers l'innovation, HDF Energy est bien positionnée pour favoriser l'adoption de solutions d'hydrogène vert à l'échelle mondiale.