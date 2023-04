HDF Energy noue un partenariat avec DIGAS

(Boursier.com) — HDF Energy (Hydrogène de France) a signé un partenariat stratégique avec DIGAS, expert en modernisation de locomotives. Les deux entreprises uniront leurs efforts, ressources et expertise afin d'accélérer la conception et le développement de projets de modernisation de locomotives diesel grâce à l'hydrogène.

Pour soutenir ce partenariat, le fabricant français de piles à combustible de forte puissance a également pris une participation minoritaire dans le capital de DIGAS.

Ce partenariat créera des synergies entre HDF et DIGAS pour concevoir et développer conjointement des locomotives à hydrogène sans émissions de CO2 afin de proposer une véritable alternative aux locomotives diesel polluantes. Cette solution d'adaptation offrira à leurs clients des avantages durables tant sur le plan environnemental que sur le plan économique.

HDF Energy capitalisera sur son expertise dans le développement d'infrastructures à hydrogène, basée sur 10 ans d'expérience technique pratique tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène. En outre, le partenariat contribuera à positionner la société comme concepteur et fabricant de piles à combustible de forte puissance pour la mobilité lourde (ferroviaire et maritime).

Ensemble, HDF et DIGAS contribueront à une transition rapide vers l'alimentation à l'hydrogène dans le secteur ferroviaire. Cette évolution technologique favorise non seulement un environnement plus propre, mais offre également des performances compétitives et des avantages opérationnels par rapport aux solutions d'alimentation traditionnelles.

HDF rappelle disposer déjà d'une première expérience dans le ferroviaire en France avec le projet HyShunt mené avec Captrain, filiale de la SNCF, pour le développement de la première locomotive de manoeuvre à hydrogène.

Basée en Lettonie, DIGAS bénéficie de 15 années d'expérience éprouvée en matière d'ingénierie, de certification et de mise en service dans le domaine de la modernisation de tous types de véhicules de grande puissance, avec un focus sur le secteur des locomotives. DIGAS est la première entreprise de l'Union européenne parvenue à certifier une locomotive modernisée avec du carburant gazeux.