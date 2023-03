HDF Energy : le développement de la première centrale électrique à hydrogène vert du Zimbabwe est en marche

(Boursier.com) — Hydrogène de France (HDF Energy) a franchi une nouvelle étape dans le développement de la première centrale électrique à hydrogène vert de forte puissance au Zimbabwe, la Middle Sabi Renewstable, en officialisant dans un protocole d'accord l'objectif de fournir en électricité la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC).

La cérémonie de la signature du protocole d'accord a été présidée par Son Excellence E. D. Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, lors de la conférence internationale sur les énergies renouvelables à Victoria Falls. Ce protocole d'accord a été signé par John Diya, représentant le directeur général de ZETDC, et Nicolas Lecomte, directeur de HDF Energy pour l'Afrique australe et orientale. Il constitue un cadre pour le travail technique et administratif à HDF Energy et ZETDC afin de mener à bien conjointement le développement de la première centrale électrique à hydrogène vert au Zimbabwe, ainsi que la commercialisation de son électricité et de ses services au réseau, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité dédié.

HDF Energy développe le projet Middle Sabi Renewstable dans le district de Chipinge de la province du Manicaland, dans le sud-est du Zimbabwe. Cette province est éloignée des principaux moyens de production d'électricité nationaux, situés plutôt dans le nord-ouest du pays. Cette centrale permettra de produire de l'énergie renouvelable non intermittente et garantie, plus près des lieux de consommation, réduisant ainsi les pertes lors du transport de l'électricité et en améliorant l'accès à l'énergie pour la population locale. Cette centrale électrique produira une énergie verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et alimentera le réseau par l'intermédiaire de la sous-station de Middle Sabi, située à 4 km du site du projet. La production électrique annuelle sera de 178 GWh, correspondant aux besoins énergétiques de plus de 220.000 habitants.

Middle Sabi Renewstable est développé au sein du Chipangayi Renewable Energy Technology Park (RETPark). Le RETPark, englobant plusieurs projets, plusieurs technologies et plusieurs investisseurs, est en cours de développement depuis 2016 et a déjà obtenu tous les permis et études initiaux pour permettre un développement rapide des investissements locatifs. Conformément aux objectifs et aux principales aspirations de la stratégie nationale de développement (NSD1) et de la " Vision 2030 " du gouvernement du Zimbabwe, ce protocole d'accord soutient le plan ambitieux du pays visant à encourager le développement par des producteurs d'électricité indépendants de plus de 1.000 MW de projets solaires. Ce plan permettra de réduire l'important déficit énergétique que connaît actuellement le pays.

Á travers un stockage massif de l'énergie sous forme d'hydrogène vert, la centrale Middle Sabi Renewstable permettra de pallier l'intermittence des énergies renouvelables, évitant ainsi une instabilité du réseau, tout en atteignant les objectifs en matière de décarbonisation de l'énergie. De plus, la centrale Renewstable réduira l'exposition aux combustibles importés, à la volatilité des prix et aux risques d'approvisionnement associés, en utilisant des sources d'énergie locales, tout en contribuant à soutenir la production nationale d'électricité.

En outre, la coopération entre HDF Energy et ZETDC donnera le coup d'envoi à la mise en oeuvre d'investissements dans l'hydrogène vert et au développement de compétences techniques dans ce domaine au Zimbabwe. Cet investissement contribuera de manière significative à la croissance du PIB de la province du Manicaland, l'un des plus faibles du Zimbabwe. Enfin, la création d'emplois locaux directs et indirects par HDF aura un impact positif sur la vie de la communauté locale.