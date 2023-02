HDF Energy lance la construction de son usine sur l'ancien site de Ford, à Blanquefort près de Bordeaux

(Boursier.com) — Hydrogène de France lance la construction de la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible hydrogène de forte puissance. La société vient en effet de poser la première pierre de son usine de piles à combustible de forte puissance implantée sur le site de l'ex-usine Ford à Blanquefort près de Bordeaux, le 24 février.

L'évènement s'est déroulé en présence de Damien Havard (PDG et fondateur de HDF Energy), de Hanane El Hamraoui (directrice industrielle), d'Etienne Guyot (préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde), d'Alain Rousset (président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine), d'Alain Anziani (président de Bordeaux Métropole), et de Véronique Ferreira (maire de Blanquefort).

En 2024, la capacité de production de l'usine atteindra 100 MW de piles à combustible par an, représentant plus de 100 emplois directs. HDF prévoit de constituer 70% de sa chaîne d'approvisionnement aux niveaux régional, national et européen. Ainsi, l'usine de HDF Energy contribuera au renouveau industriel de ce site régional emblématique, en y implantant une technologie du XXIe siècle. D'ailleurs, le siège social d'Hydrogène de France sera transféré à Blanquefort, à la livraison du bâtiment à la fin 2023.

Avancée technologique et industrielle majeure pour la France, cette usine, pré-notifiée PIIEC, fournira les marchés nationaux et internationaux de la mobilité lourde (ferroviaire et maritime) et de la production d'électricité pour les réseaux. En effet, la société a déjà conclu plusieurs partenariats stratégiques pour des projets de locomotives de fret à hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.