HDF Energy et PetroVietnam Technical Services Corporation vont coopérer sur des projets d'hydrogène vert

(Boursier.com) — HDF Energy a signé un protocole d'accord avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer, financer et construire conjointement des centrales électriques à hydrogène Renewstable et HyPower de HDF au Vietnam. En outre, les deux partenaires exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique.

Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a connu une croissance économique rapide qui a entrainé une augmentation conséquente de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, la majorité de l'énergie produite dans le pays provient de combustibles fossiles (charbon et gaz). Particulièrement ambitieux dans la décarbonisation du réseau électrique, le gouvernement vietnamien a fortement développé les sources d'énergies renouvelables. Cependant, en raison de l'intermittence de leur production, ces installations ont provoqué dans certaines régions des problèmes d'intégration au réseau électrique.

PTSC, filiale du Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam - PVN), est une entreprise de premier plan qui fournit des services techniques pour les infrastructures de pétrole et gaz offshore, les installations industrielles et les énergies renouvelables au Vietnam et dans la région. Pour aider le pays à répondre à ces défis économiques, environnementaux et techniques, elle s'associe à HDF, dont les centrales électriques à hydrogène de forte puissance Renewstable (power to power) et HyPower (gas to power) pourraient fournir aux réseaux une énergie stable, non-intermittente et non polluante, 24h/24 et 7j/7.

Par ce protocole d'accord, les deux parties uniront leurs efforts et leurs expertises pour développer, financer et mettre en oeuvre les projets de centrales multi-mégawatts à hydrogène de HDF. En outre, HDF et PTSC exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans d'autres pays de la région tels que la Corée du Sud, le Japon et Singapour. Ils examineront principalement les projets d'éoliennes offshore, permettant de produire de l'hydrogène vert afin de décarboniser les industries locales.

Cette coopération s'inscrit dans le PDP8, le plan énergétique du Vietnam pour la période 2021-2030, soulignant notamment le rôle de l'hydrogène pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici à 2050.