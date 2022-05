HDF Energy et PESTECH collaborent pour la production d'hydrogène vert à partir de centrales hydroélectriques au Cambodge et en Malaisie

(Boursier.com) — Hydrogène de France et PESTECH International Berhard (PESTECH) ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour collaborer sur la production d'hydrogène vert à partir de centrales hydroélectriques au Cambodge et en Malaisie afin de décarboner plusieurs secteurs comme le réseau électrique ou l'industrie.

Dans le cadre de ce MoU, PESTECH, une société malaisienne du secteur de l'énergie, s'engage à contribuer au développement durable en participant à des initiatives vertes et renouvelables. L'hydrogène est l'une des principales options pour le stockage de l'énergie renouvelable pour produire une électricité stable 24h/24 et peut devenir un carburant alternatif propre pour un transport durable. HDF Energy accélère son développement en Asie et ce protocole d'accord reconnaît son savoir-faire dans la production d'hydrogène. En outre, ses centrales HyPower pourraient utiliser cet hydrogène sur certains marchés.

"La collaboration avec HDF Energy sur la production d'hydrogène vert nous permet de nous aligner sur les objectifs de la transition mondiale vers une énergie durable pour l'industrie et l'électricité", a déclaré Paul Lim Pay Chuan, Directeur général du groupe PESTECH.

"HDF Energy est heureux de collaborer avec PESTECH sur la production d'hydrogène vert et accélère ainsi son développement en Asie pour accompagner les ambitions des pays de la région en matière de développement durable", a ajouté Damien HAVARD, Président de HDF Energy.