HDF Energy : en confiance pour les prochains mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de HDF Energy au 30 juin 2023 s'établit à 1,4 millions d'euros (1,7 ME en 2022).

Malgré un résultat financier significatif découlant des placements de trésorerie du groupe, le résultat net pour l'ensemble consolidé s'élève -2,99 ME pour 2023 (-846 kE en 2022).

Structure financière

Au 30 juin 2023, le groupe présente des capitaux propres de 105,3 ME (107,4 ME au 31 décembre 2022). La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 76,7 ME (87,4 ME au 31 décembre 2022), consécutivement aux investissements industriels réalisés sur le semestre.

La société dispose des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son développement et à l'accélération de son déploiement commercial.

Concernant la construction de la centrale électrique guyanaise CEOG, diverses manifestations ont occasionné un décalage du chantier, temporairement interrompu pendant plusieurs mois en 2023. La reprise des travaux a eu lieu le 16 août. A cette occasion, HDF a versé une avance en compte courant de 0,3 ME, et s'est engagée le 7 septembre à verser un complément de 0,95 ME échelonné sur la phase de construction de la centrale. Ce projet emblématique reste bénéficiaire pour HDF malgré ces financements additionnels.

Le calendrier de transfert de propriété des piles à Siemens Energy en 2023 ou en 2024, date à laquelle HDF reconnaîtra le chiffre d'affaires correspondant, est en cours de discussion.

Le début d'année confirme la poursuite de la dynamique observée en 2022 avec la signature de partenariats notamment avec les gouvernements d'Indonésie et des Philippines.

HDF Energy aborde donc les prochains mois avec confiance.