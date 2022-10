HDF Energy : développement en vue en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Hydrogène de France s'est vu attribuer par Eskom, le gestionnaire du réseau électrique national sud-africain, dans le cadre d'un appel d'offres public, la location de 1 782 hectares de terrain pour développer plusieurs centrales électriques à hydrogène vert dans la province de Mpumalanga. HDF Energy, producteur indépendant d'électricité, est ainsi fier de contribuer significativement à la Just Energy Transition (JET) en Afrique du Sud.

Dans le cadre de ces projets, 1 500 MW de centrales photovoltaïques avec plus de 3 500 MWh de stockage à long terme, principalement sous forme d'hydrogène, seront déployées sur six différents sites, sur des terrains loués par HDF Energy. Ces centrales électriques à hydrogène vert alimenteront en électricité stable et propre, de jour comme de nuit, toute l'année, plus de 1,4 million d'habitants.

Ces projets représentent un investissement de 3 milliards de dollar principalement financé par endettement porté par des sociétés de projet dans lesquelles HDF sera maître d'oeuvre, fournisseur de piles à combustible et restera actionnaire. Ces projets viennent enrichir le potentiel de centrales identifiées par le Groupe.