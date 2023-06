HDF Energy : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Hydrogène de France (HDF Energy) s'est réunie le 15 juin à Bordeaux, sous la présidence du Président du Conseil d'administration et Directeur général, Damien Havard.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité, notamment :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 ;

- la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que les éléments composant la rémunération et les avantages des dirigeants relatifs à l'exercice 2022 ;

- la nomination de Mme Marie-Laure Mazaud en qualité de nouvelle administratrice de la société ;

- l'autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'acheter des actions ordinaires pour 18 mois dans la limite de 10% du capital.

Précisons que Mme Marie-Laure Mazaud rejoint le Conseil d'administration de Hydrogène de France en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de 6 ans. Elle est directrice générale de STOA, holding d'investissement en fonds propres dédié à des projets d'infrastructure et d'énergie dans les marchés émergents. Elle dispose d'une solide expérience dans le monde de la finance d'entreprise, des fusions-acquisitions, du project finance, et de la gouvernance dans des groupes tels que CDC, Nokia (ex Alcatel-Lucent), Bpifrance Assurance Export (ex-Coface) et Citi. Par ailleurs, elle préside actuellement le Comité d'Audit et des Risques de FM Holding Corporate, un groupe familial international spécialisé dans la logistique, et de Wafa Assurance au Maroc. Elle siège en tant qu'administratrice indépendante de ces deux groupes.

A l'issue de l'Assemblée générale, la composition du Conseil d'administration est la suivante :

- Damien Havard, Président

- Jean-Noël Mareschal de Charentenay, Administrateur

- Jean Clavel, Administrateur

- Hanane El Hamraoui, Administratrice

- Marie-Laure Mazaud, Administratrice indépendante

- Brigitte Richard-Hidden, Administratrice indépendante

- Rubis, représentée par Mme Clarisse Gobin-Swiecznik, Administratrice

- Rubis Energie, représentée par Jean-Pierre Hardy, Censeur

- Teréga Solutions représentée par Dominique Mockly, Censeur.