HDF Energy conclut un protocole d'accord avec le Ministère de l'énergie indonésien

(Boursier.com) — PT HDF Energy Indonesia, filiale en Asie de Hydrogène de France SA (HDF Energy) a signé un protocole d'accord (MoU) avec le Centre d'étude et d'essai pour l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et les économies d'énergie (BBSP KEBTKE) du Ministère de l'énergie et des ressources minérales (MEMR) d'Indonésie sur des études conjointes pour développer les centrales électriques Renewstable de HDF Energy en Indonésie.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux parties combineront leur savoir-faire technique et leur compréhension du marché pour développer un portefeuille de projets Renewstable et hydrogène en Indonésie afin de fournir aux consommateurs indonésiens une énergie propre, stable et continue, de jour comme de nuit.

Inventées et développées par HDF Energy, les centrales électriques multi-mégawatts Renewstable produisent une électricité non intermittente, renouvelable, stable et pilotable jour et nuit, sans aucune émission de gaz à effet de serre, grâce à l'énergie photovoltaïque et au stockage long terme d'énergie par hydrogène. Une centrale Renewstable produit localement une électricité consommée localement, réduisant ainsi l'exposition aux combustibles importés, à la volatilité de leurs prix et aux risques d'approvisionnement. De son côté, BBSP KEBTKE est une agence spécialisée du MEMR qui offre des services d'enquêtes, de tests et d'études liés aux énergies nouvelles et renouvelables ainsi qu'aux projets d'économie d'énergie.

Ce protocole d'accord illustre l'accent mis par HDF Energy sur l'Indonésie, dans un effort pour étendre sa présence en Asie, après ses développements cette année au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge et aux Philippines. HDF développe un pipeline de plus de 20 projets en Indonésie, pour un montant d'investissement de 1,5 milliard de dollar, avec le soutien de banques de développement.

Ce mémorandum est signé en présence des principales autorités indonésiennes et des bailleurs de fonds : le Ministère de l'énergie et des ressources minérales, l'Ambassade de France en Indonésie, le FCDO Mentari britannique, BNP Paribas et l'ONG néerlandaise HIVOS.