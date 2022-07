HDF Energy conclut un MOU avec Saigon AM au Vietnam

(Boursier.com) — Hydrogène de France SA (HDF Energy) signe un 'Memorandum of Understanding' (MoU) avec Saigon Asset Management (SAM) pour le développent de centrales électriques Renewstable au Vietnam. La signature s'est tenue en présence des autorités vietnamiennes de premier plan, dont le Ministère de l'industrie et du commerce (MOIT) et l'Institut vietnamien du pétrole (VPI), et de l'Ambassadeur de France au Vietnam, Monsieur Nicolas Warnery, avec le soutien de Business France.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux parties combineront leur savoir-faire technique, leur connaissance du marché et leur capacité financière pour développer un portefeuille de projets Renewstable et hydrogène au Vietnam, afin de fournir une énergie propre, stable et continue, de jour comme de nuit au réseau électrique.

Pour SAM, cette signature souligne son engagement continu en faveur du développement de projets à l'impact social et environnemental positif dans le secteur de l'énergie, ainsi que l'élargissement de son portefeuille d'investissements à la production d'électricité à partir d'hydrogène. "Ce MoU illustre l'intérêt que porte HDF Energy au Vietnam, dans le but d'étendre sa présence en Asie du Sud-Est, après ses développements en Indonésie, Malaisie, Cambodge et Philippines cette année", explique Hydrogène de France.

Inventées et développées par HDF Energy, les centrales électriques multi-mégawatt Renewstable produisent une électricité renouvelable, stable, garantie et pilotable 24h/24 sans aucune émission de gaz à effet de serre, grâce à un stockage massif de l'énergie par hydrogène.