HDF : deux accords aux Philippines

(Boursier.com) — HDF Energy (Hydrogène de France) a signé deux protocoles d'accord lors de la 10e réunion du Comité économique mixte (JEC) entre les Philippines et la France, qui s'est tenue au ministère français des Affaires étrangères.

L'objectif principal de ces collaborations est d'accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène de HDF, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en électricité stable dans les zones hors réseau aux Philippines.

Le 1er protocole d'accord a été signé avec l'Autorité de développement du Mindanao (MinDA) et le Département philippin de l'Energie, dans le but de promouvoir et faciliter les investissements dans des projets d'hydrogène dans la région de Mindanao. Cette collaboration vise à développer 10 centrales électriques à hydrogène Renewstable.

Le 2e accord a été signé avec la Société nationale d'électricité des Philippines (NPC) afin de favoriser des études conjointes, de la recherche et développement, des échanges d'informations et une assistance technique pour faciliter l'établissement de projets Renewstable dans les zones isolées des Philippines.

Le Ministre délégué français du Commerce extérieur, M. Becht, et le Secrétaire du Département philippin du Commerce et de l'Industrie, M. Alfredo Pascual, ont présidé cette cérémonie.

Les centrales Renewstable présentent une alternative verte aux centrales électriques thermiques car elles n'utilisent que le soleil et l'eau pour produire une électricité stable, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et les nuisances sonores.

En tant que nation insulaire très vulnérable aux impacts du changement climatique, les Philippines sont confrontées à des défis pour assurer un approvisionnement stable en électricité. Ces collaborations avec HDF Energy visent donc à accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène multi-mégawatts Renewstable qui produisent de l'électricité non intermittente, renouvelable et disponible 24 heures sur 24. Elles combinent une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène.