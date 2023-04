HDF : dans le rouge après des comptes dans le rouge

(Boursier.com) — HDF recule de 2,4% à 16,6 euros au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Sur la base d'un CA déjà publié de 3,4 millions d'euros, le groupe a publié une perte nette de 3,3, ME contre -3,5 ME en 2021. Ces résultats sont le reflet de la poursuite des développements commerciaux de la société, note Oddo BHF, 'neutre' sur le titre. Compte tenu d'un CMPC plus élevé à 16% (vs 15,5%) afin d'intégrer le timing de développement des projets et les risques d'exécutions, le broker abaisse sa cible de 21 à 19 euros.