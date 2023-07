HDF : Damien Havard détient 61,23% des droits de vote

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 juillet à l'AMF, Damien Havard (PDG d'Hydrogène de France) a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 juin, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Immosun Solutions qu'il contrôle, le seuil de 50% des droits de vote de HDF. Il détient, directement et indirectement, 7.094.285 actions Hydrogène de France représentant 14.188.570 droits de vote, soit 49,50% du capital et 61,23% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.