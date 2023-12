HDF coopte Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant

(Boursier.com) — La société bordelaise Hydrogène de France (HDF) Energy coopte Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant.

Patrick de Castelbajac dispose d'une solide expérience dans le secteur de l'industrie et des technologies de pointe, a occupé diverses positions stratégiques dans l'aéronautique pendant près de 20 ans, et a notamment dirigé la stratégie d'Airbus et les sociétés ATR et NAC. Il est aujourd'hui conseiller spécial des conseils d'administration des sociétés Universal Hydrogen et H3.

La cooptation de Patrick de Castelbajac intervient en remplacement de Mme Marie-Laure Mazaud.

La cooptation par le Conseil d'administration de Patrick de Castelbajac en qualité d'administrateur indépendant de la société sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.