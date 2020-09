HD Supply bat le consensus de profit

(Boursier.com) — HD Supply, le distributeur industriel américain, a annoncé pour son second trimestre fiscal un profit supérieur aux attentes pour des ventes 'en ligne' avec les estimations. Le bénéfice net sur le trimestre clos début août est ressorti à 132 millions de dollars, 81 cents par titre, contre 119 millions de dollars et 79 cents par titre un an avant. Le consensus était de 73 cents de bpa. Les revenus trimestriels totaux ont représenté 1,55 milliard de dollars, en repli de 4% en glissement annuel, mais en ligne avec les attentes de marché.