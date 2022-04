HCA Healthcare : résultats mitigés

(Boursier.com) — HCA Healthcare, le géant hospitalier de Nashville, décroche avant bourse à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 14,94 milliards de dollars, ainsi que d'un bénéfice net part du groupe de 1,27 milliard de dollars soit 4,14$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 2,94 milliards de dollars. Le cash flow des activités opérationnelles s'est élevé à 1,34 milliard. Un an plus tôt, les revenus étaient de moins de 14 milliards et le bénéfice se situait à 1,42 milliard. Le consensus était de 4,25$ de bénéfice ajusté par action pour 14,74 milliards de dollars de revenus.