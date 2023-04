HCA Healthcare bondit à Wall Street, prévisions relevées

(Boursier.com) — HCA Healthcare, le géant hospitalier de Nashville, bondit avant bourse à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 15,59 milliards de dollars, ainsi que d'un bénéfice net part du groupe de 1,36 milliard de dollars soit 4,85$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 3,17 milliards de dollars. Le cash flow des activités opérationnelles s'est élevé à 1,8 milliard. Un an plus tôt, les revenus étaient de 14,94 milliards et le bénéfice net pdg se situait à 1,27 milliard. Le bpa ajusté du trimestre a été de 4,53$, contre un consensus de 3,93$ par action pour 15,3 milliards de dollars de revenus. Pour 2023, la compagnie anticipe des revenus allant de 62,5 à 64,5 milliards de dollars, soit une guidance relevée, et un bénéfice ajusté par action logé entre 17,25 et 18,55$, également au-dessus des estimations antérieures.