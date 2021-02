HCA dépasse les attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HCA , le groupe hospitalier américain, a dépassé les attentes pour le quatrième trimestre. Le groupe a dégagé un bénéfice de 1,4 milliard de dollars et 4,13$ par titre, contre 1,1 milliard et 3,09$ par action un an avant. Le consensus était de 3,57$ selon FactSet. Les revenus ont totalisé 14,3 milliards de dollars, contre 13,5 milliards sur la période correspondante de l'an dernier et 13,9 milliards de consensus. Pour 2021, le groupe envisage des revenus allant de 53,5 à 55,5 milliards, alors que le bénéfice par action est anticipé entre 12,1 et 13,1$.