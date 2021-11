Havas : trois agences du groupe lancent "METAVERSE BY HAVAS"

(Boursier.com) — Trois agences du groupe Havas lancent "METAVERSE BY HAVAS", une solution totalement dédiée à l'accompagnement des marques dans ces nouvelles incarnations du web social dans le métaverse.

Fortes des expériences de marques qu'elles ont placées dans les univers virtuels rassemblant les plus grandes communautés (Fortnite, GTA, LOL, FIFA, etc.) et en marge des annonces de Meta (ex Facebook), Havas Sports & Entertainment, Havas Paris Social et Socialyse Paris unissent donc leurs expertises "pour aider les marques à comprendre, investir et tirer le meilleur des metaverses et des communautés qu'ils rassemblent"...