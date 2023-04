Havas renforce ses équipes RSE et communication au niveau mondial

(Boursier.com) — Afin d'accélérer les progrès d'Havas en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Stéphanie Bertrand-Tassilly, jusqu'à présent Global Chief Communications & CSR Officer, se consacrera désormais entièrement à la gestion d'un nouveau département dédié à la RSE et renoncera à ses responsabilités en matière de communication, à compter du 3 avril 2023. La RSE fait partie intégrante de l'ethos d'Havas, la mission du groupe étant de donner du sens aux marques, aux entreprises et de contribuer à un changement positif de la société dans son ensemble. Le groupe a déjà fait d'importants progrès et lancé le programme "Havas Impact+" en 2020, mais souhaite aujourd'hui approfondir sa démarche et mieux coordonner les programmes et leaders en charge de ces questions à travers le monde.

Stéphanie Bertrand-Tassilly mettra à profit la grande expertise qu'elle a acquise de ses expériences passées chez Prisma Media, pour renforcer et déployer la stratégie de développement durable d'Havas, dans son nouveau rôle de Global Chief CSR Officer et membre du Comité Exécutif. Elle structurera et coordonnera les ressources en matière de RSE dans les marchés sur lesquels le groupe opère, afin de garantir une collaboration exceptionnelle au sein du réseau et dans l'accompagnement des clients du groupe.

Dans le cadre de cette réorganisation, Charlotte Rambaud, Directrice de cabinet du PDG d'Havas, Yannick Bolloré, depuis trois ans, est nommée au poste de Global Chief Communications Officer et devient membre du Comité Exécutif du groupe, à compter du 3 avril 2023. Dans ses nouvelles fonctions, Charlotte sera chargée de superviser l'ensemble de la communication externe et interne d'Havas, avec une attention particulière portée au développement de la marque sur le marché. Elle travaillera en étroite collaboration avec les divisions Creative, Media et Health, afin de coordonner tous les efforts de communication à travers le monde.

"Je tiens à féliciter chaleureusement Stéphanie et Charlotte pour leurs nouvelles fonctions, dans lesquelles elles continueront à travailler avec nos équipes à travers le monde pour développer nos stratégies de RSE et de communication. C'est un excellent exemple de la mobilité interne que nous encourageons chez Havas et Vivendi, en offrant à nos talents l'opportunité d'évoluer et de passer d'un rôle à l'autre et d'une équipe à l'autre", a déclaré Yannick Bolloré, Président-Directeur Général d'Havas.