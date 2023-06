(Boursier.com) — Pour la première fois depuis 20 ans, Havas refond son identité visuelle et son architecture de marque?dans un souci de modernité et de meilleure lisibilité pour ses clients, ses partenaires et ses talents. Le groupe a fait appel à Conran Design Group, son agence leader en stratégie de marque et design, afin de mieux refléter son modèle intégré et son positionnement unique centré sur la quête de sens et l'entertainment. Le résultat?: une identité de marque unifiée, iconique et intemporelle.

Le lancement de cette nouvelle identité visuelle, associée à la refonte de son architecture de marque, constitue un moment clé dans l'histoire d'Havas, groupe de presque 200 ans. En cohérence avec l'accélération de sa stratégie, autour de l'intégration des différentes expertises de la communication et de l'entertainment, toutes les divisions et agences utilisant la marque Havas seront désormais intégrées dans cette nouvelle identité, qui révèle parfaitement l'ADN du groupe : un leader créatif et centré sur ses clients, faisant partie intégrante de Vivendi, à la croisée de l'entertainment et de la communication. Les entités ne comportant pas Havas dans leur nom conserveront leurs identités propres, mais intègreront une mention claire de leur appartenance au groupe.

Cette refonte est lancée aujourd'hui, 13 juin 2023, au siège d'Havas à Paris et dans plusieurs Havas Villages à travers le monde, dont Londres, Madrid, Bombay et New York. Elle sera ensuite déployée par étapes, à travers les agences du groupe et partout dans le monde, d'ici à la fin de l'année.?Tous les supports physiques et digitaux d'Havas sont concernés, et un nouveau site web, davantage centré sur l'expérience client, est également mis en ligne.

Elan positif

Cette nouvelle marque, plus moderne et unifiée, vient renforcer l'offre de services et la proposition de valeur d'Havas, au profit de ses clients, partenaires et de ses talents. Créée en collaboration avec Conran Design Group. Elle a été pensée comme un élan positif et dynamique, représentant la créativité et la vision d'Havas, résolument tournée vers l'avenir...

"Notre nouvelle marque va bien au-delà d'un simple rafraîchissement de notre logo. Elle vient renforcer notre positionnement unique sur le marché, centré sur l'intégration des expertises et l'entertainment, et nous donne un avantage concurrentiel, en simplifiant nos solutions et en mettant en exergue nos valeurs clés. Cette évolution fait ainsi de la marque Havas un atout commercial puissant, qui capitalise sur notre approche intégrée visant à offrir des stratégies de communication performantes à nos clients", explique Yannick Bolloré, Chairman & CEO, Havas.

"Faire de la marque Havas un atout commercial significatif voulait dire relever deux défis principaux. Le premier était d'améliorer l'expérience client en simplifiant l'architecture de marque tout en optimisant la lisibilité des solutions. Le second défi était de rendre la marque Havas véritablement distinctive à travers une nouvelle identité visuelle construite autour d'un logo moderne et fort, ainsi que des éléments graphiques reflétant une dynamique positive. La nouvelle identité visuelle et la mention d'appartenance au groupe représenteront toutes les divisions et entités d'Havas, comme faisant partie intégrante d'un seul et même Havas, "One Havas", renforçant le positionnement meaningful du groupe et son portefeuille de marques", a déclaré Thom Newton, Global CEO, Conran Design Group.