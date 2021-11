Havas : nomination de de Céline Merle-Béral

(Boursier.com) — Havas Group annonce la nomination de Céline Merle-Béral, Chief Human Resources Officer de Havas Media Group et de Havas Creative Global Network, au comité exécutif du Groupe Havas, composé de 13 membres et présidé par Yannick Bolloré.

Depuis son arrivée au sein de Havas il y a dix ans, Céline Merle-Béral a joué un rôle déterminant dans la création d'une culture commune et de liens solides entre les collaborateurs du groupe à travers le monde, en particulier en contribuant à la bonne intégration des nouvelles agences et de leurs équipes.

Cette nomination, qui prend effet immédiatement, vient encore renforcer la place centrale donnée aux talents au sein de la stratégie du Groupe Havas.