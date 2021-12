(Boursier.com) — Havas inaugure une nouvelle entité : The Salmon Consulting. Un nouveau cabinet de conseil en stratégie et innovation crée et dirigé par Batoul Hassoun, anciennement fondatrice d'Ogilvy Consulting à Paris.

La nouvelle structure compte une quinzaine de collaborateurs et a d'ores et déjà séduit plusieurs entreprises en quête d'un modèle de conseil à contre-courant. Elle permet au Groupe Havas de renforcer son offre de conseil stratégique pour accompagner les nouvelles attentes de ses clients et remonter dans la chaîne de valeur du conseil aux entreprises, en amont du marketing et de la communication.