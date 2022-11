Havas : HARMAN International a confié au groupe la communication de l'ensemble de ses marques et territoires

(Boursier.com) — HARMAN International annonce aujourd'hui qu'il a confié à Havas la communication de l'ensemble de ses marques et territoires. Le champ d'application international et multidisciplinaire couvre les solutions de marketing intégrées pour l'ensemble des activités et des marques de HARMAN, y compris la marque emblématique de lifestyle grand public JBL, la marque de systèmes audio domestiques Harman Kardon ainsi que les produits, services et solutions technologiques B2B de HARMAN pour les constructeurs automobiles et les entreprises du monde entier.

Havas proposera une solution globale et entièrement intégrée qui regroupe la stratégie de marque, la création, le contenu, les médias et la production, ainsi qu'un accompagnement en matière de réseaux sociaux et de marketing d'influence.

Havas appliquera son modèle de village intégré, en proposant une stratégie d'alignement à l'échelle mondiale sur l'ensemble des marchés et disciplines, tout en conservant la créativité et l'agilité au niveau local. Les équipes dédiées travailleront depuis l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud.

L'expertise de Havas dans la production, l'expérience data, la création de contenu porteur de sens,les économies d'échelle, ainsi que le conseil et la performance média sur tous les supports, ont été des considérations importantes dans leur choix. La mission de Havas prévoit notamment de faire passer la marque JBL à un niveau supérieur en matière d'activation des consommateurs.

Les nouvelles technologies, les outils et les plateformes du groupe Havas, ainsi que son approche stratégique centrée sur les données, permettent de réduire la complexité, ce qui rend possible la consolidation des agences de HARMAN.