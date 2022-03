Havas Group : un vrai carton !

(Boursier.com) — Havas Group annonce que la campagne 'Undercover Avatar', conçue, réalisée et déployée par son agence française Havas Sports & Entertainment pour le compte de l'association L'Enfant Bleu, a été la campagne la plus récompensée au monde en 2021 selon le WARC, classement annuel des campagnes média les plus primées de l'année...

Cette dernière a permis de venir en aide aux enfants victimes de maltraitance en utilisant la puissance du jeu vidéo Fortnite, tout en valorisant le rôle des jeux vidéo pour alerter sur ce dramatique phénomène de société pendant la période du confinement. Ce dispositif a été soutenu par le gouvernement français et la Commission européenne, et utilisé par la police judiciaire.

Grâce à cette campagne, l'agence française rentre dans le 'top 5' des agences les plus récompensées au monde et participe à l'entrée des agences françaises dans le top 10 des pays les plus récompensés.

Pour Stéphane Guerry, Président, Havas Sports & Entertainment Paris : "En arrêtant toute manifestation sportive et entertainment, la Covid-19 aurait pu terrasser l'agence, mais les équipes en ont plutôt profité pour mettre toutes leurs tripes et leur coeur à devenir l'une des toutes premières agences créatives et innovantes au monde. C'est aussi ça l'état d'esprit Havas Sports & Entertainment !"