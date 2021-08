Havas Group lance Havas Sovereign Technologies

(Boursier.com) — Pour répondre aux défis posés par l'accélération de l'innovation et insuffler du sens au coeur des projets technologiques, Havas Group lance Havas Sovereign Technologies.

Havas Sovereign Technologies propose à ses clients un accompagnement de bout en bout dans l'appropriation des innovations, la protection de leur réputation et la mitigation des risques liés aux nouvelles technologies. L'offre Havas Blockchain est intégrée à la nouvelle plateforme et continuera d'accompagner les entreprises innovantes sur le front de la technologie blockchain, mais cette plateforme proposera également une nouvelle série d'offres pour un accompagnement à 360o sur l'ensemble des sujets liés aux technologies souveraines.

Cet accompagnement repose sur quatre piliers :

-Expertise en intelligence technologique,

-Conseil stratégique en gouvernance numérique,

-Déploiement d'infrastructures digitales,

-Accompagnement global en communication.

Le champ de l'innovation technologique est source d'opportunités pour tous et les crises n'épargnent personne, c'est pourquoi Havas Sovereign Technologies s'adresse aux entreprises et aux start-up, mais aussi aux institutions publiques et aux organisations non-gouvernementales.

"Cette évolution arrive à un moment opportun", précise Fabien Aufrechter, jusqu'alors Directeur d'Havas Blockchain qui prend la Direction de cette nouvelle plateforme d'offres. "Le bond technologique des 5 dernières années a fait de la souveraineté numérique non plus un sujet purement technologique mais un véritable enjeu stratégique. Les questions d'innovation, de confiance et de sécurité technologique sont devenues inéluctables pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés. Par son approche experte et agile, Havas Sovereign Technologies accompagnera les marques et les institutions dans leur quête pour ne plus proposer "juste la technologie" mais "la technologie la plus juste"".