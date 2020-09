Havas Group : acquisition d'une participation majoritaire dans Camp + King

(Boursier.com) — Havas Group annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Camp + King, agence créative indépendante élue quatre fois "Small Agency of the Year" par Advertising Age. Camp + King a la particularité de mêler storytelling, maîtrise du digital et des réseaux sociaux, ainsi que création de contenus pour rendre les marques Conversationworthy.

Cette opération renforce la puissance créative du réseau en Amérique du Nord grâce à des expertises pointues, une grande agilité et une audace reconnue dans le secteur. Elle permet également d'étoffer notre présence dans la région aux côtés de nos Havas Villages et d'agences telles que Battery ou Arnold.

L'acquisition de Camp + King s'inscrit dans l'ambition stratégique globale d'Havas de faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes grâce à un réseau créatif de premier ordre délivrant des contenus meaningful au travers de plateformes innovantes. La collaboration entre Havas et Camp + King remonte à 2008. Jamie King, alors Président d'Euro RSCG Chicago (aujourd'hui Havas Chicago) jusqu'en 2010, s'associe à Roger Camp en 2011 pour lancer l'agence Camp + King.

Fidèle à l'esprit entrepreneurial du Groupe, ce projet fut soutenu financièrement par Havas qui avait notamment mis à disposition des ressources pour permettre à l'agence de concevoir sa première campagne pour Old Navy. Camp + King a depuis connu une forte croissance tirée par le digital et la communication sur les réseaux sociaux. L'agence dispose par ailleurs de son propre content-lab pour l'animation, la conception digitale ou encore la production vidéo et éditoriale.