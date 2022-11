Havas Group acquiert la première agence indépendante de communication santé en Australie

(Boursier.com) — La région APAC abrite plus de la moitié de la population mondiale, et la taille du marché de la santé devrait atteindre plus de 300 milliards de dollars d'ici 2030 - ce qui rend la présence des marques de santé dans la région ainsi que l'investissement dans ce secteur plus importants que jamais. Afin de poursuivre son développement sur ce marché clé, Havas Group annonce aujourd'hui l'acquisition de Bastion Brands, l'agence indépendante de communication santé leader sur le marché australien.

Bastion Brands sera intégrée à Havas Health & You (HH&Y), le premier réseau mondial de communication sante?. Cette acquisition témoigne de la croissance exponentielle de HH&Y sous la direction de sa CEO Donna Murphy et de son évolution significative dans la région Asie-Pacifique sous la direction de Charles Houdoux, CEO de APAC & LATAM, portant l'effectif du réseau en Australie à plus de 350 personnes.

Depuis 2019, Bastion Brands est un partenaire stratégique de Havas Health & You et offre ses services à ses clients tout en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires de Havas Village Australia. Fondée en 2012 par Simon Davies, l'agence est devenue le premier spécialiste de la communication marketing dans le domaine pharmaceutique et de la santé grand public en Australie. Disposant de bureaux à Melbourne et à Sydney, Bastion Brands développe une empreinte commerciale croissante en Asie du Sud-Est. Son approche unique qui associe "science et émotion" dans ses solutions de communication destinées aux professionnels de la santé a été récompensée par de nombreux prix et nominations en tant que finaliste aux prestigieux Prime Awards.

"Bastion Brands est reconnue pour apporter à ses clients, dont des sociétés pharmaceutiques majeures dans le monde entier, des solutions pertinentes et porteuses de sens", déclare Yannick Bollore?, Chairman & CEO de Havas Group. "En intégrant leurs capacités à notre réseau mondial Havas Health & You, nous pourrons fournir des communications de santé spécialisées, à la fois pour cette région, et pour nos clients à l'échelle mondiale. Bastion Brands complète également la croissance rapide de notre activité de relations presse santé 'Red Havas' en Australie, et nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de Bastion Brands au sein de notre groupe".

Rien qu'en Asie, HH&Y a connu une croissance annuelle supérieure à 20%, et l'acquisition de Bastion Brands vient renforcer sa présence dans dix pays de la région APAC : Grande Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie et Philippines. En réponse à la croissance régionale accélérée par une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être, le réseau a réalisé d'importants investissements dans ses Villages et leur direction afin de favoriser la croissance à travers toute la région - notamment par la création d'un centre régional pour l'Asie du Sud-Est et le soutien de nouveaux talents au Japan et en Chine.