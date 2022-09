Havas Group accélère sur le e-commerce grâce à l'acquisition de Expert Edge au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Havas Group a fait l'acquisition d'Expert Edge, une agence de conseil spécialisée dans le e-commerce et Amazon, afin d'accélérer l'expansion mondiale de son agence de e-commerce Havas Market, appartenant à Havas Media Group au Royaume-Uni. Cette acquisition donne à Havas Market les outils nécessaires pour offrir à ses clients un soutien complet dans leur écosystème de e-commerce et positionne l'agence comme un consultant en e-commerce qui va au-delà des médias.

Expert Edge apporte à Havas Market des compétences spécialisées en conseil stratégique et opérationnel sur le e-commerce. L'entreprise a pour vocation d'aider les marques à augmenter leurs revenus globaux sur Amazon. Les clients de HMG auront désormais accès à l'expertise d'Expert Edge en matière d'analyse et de rapports de données, de publicité Amazon PPC, de référencement des produits et de l'amélioration du SEO/SEA, d'optimisation du contenu et du DSP sur Amazon pour développer leur entreprise de e-commerce.

Cette acquisition vient renforcer la gamme de services de HMG dans le secteur du e-commerce. Ces services comprennent la sensibilisation et l'attention (médias traditionnels, digitales et de performance) jusqu'à la vente (produit, prix, prévision, organique, magasins, logistique). Expert Edge opérera au sein de Havas Market depuis le Royaume-Uni et ses services seront accessibles aux clients Havas aux niveaux local et international.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO de Havas Group, commente : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Expert Edge dans la famille Havas. Cette acquisition vient renforcer notre offre Havas Market, qui a été conçue dès le départ pour aider nos clients à piloter et à optimiser leur performance business en ecommerce. Notre ambition est de faire d'Havas Group, à travers Havas Market, un partenaire e-commerce end-to-end pour les entreprises, capable de leur fournir une stratégie véritablement customer-centric sur tout le parcours client, de leur site internet à leurs points de vente, en passant par les marketplaces."