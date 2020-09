Havas : du renfort en Italie

Crédit photo © Havas

(Boursier.com) — L 'agence Havas Milan, dirigée par son CEO Manfredi Calabrò, a désigné Luissandro Del Gobbo pour devenir son nouveau Chief Creative Officer. Il prendra la direction du pôle créatif qui rassemble 80 talents répartis entre ses bureaux de Milan et de Rome.

Au cours de ses 20 années de carrière dans quatre pays différents d'Europe et d'Amérique, Del Gobbo a collaboré avec certaines des marques les plus réputées et les plus iconiques au monde. Auparavant, Luissandro a assuré les fonctions de Partner Group Creative Director chez Ogilvy Chicago, en charge de marques au sein de grands comptes tels qu'Unilever et SC Johnson. Plus récemment, il était Global Executive Creative Director pour le client Heineken chez Publicis.