(Boursier.com) — Le groupe Havas dévoile 'Sport & Réputation', une nouvelle offre proposant de renforcer la réputation et l'influence des organisations et entreprises dans le secteur du sport... Réunissant des spécialistes de l'Influence d'Havas Paris et des spécialistes du marketing sportif d'Havas Play, au plus près des acteurs du sport depuis des années, cette nouvelle équipe sera pilotée par Arthur Richer, directeur associé, et rattachée à Arielle Schwab, DGA d'Havas Paris, et Stéphane Guerry, président d'Havas Play.

Alors que l'actualité de cette rentrée démontre l'importance des enjeux d'influence pour les grands événements et organisations sportives, avec Sport & Réputation, Havas propose d'aider les entreprises et organisations opérant dans le secteur sportif à faire de leur réputation et de leur capacité d'influence un levier de leur performance globale, au-delà de la seule performance sportive.

Arthur Richer, directeur de l'offre Sport & Réputation, commente : "Cette offre a été conçue pour des organisations sportives qui sont souvent des entreprises à taille humaine ayant, à la fois, des problématiques d'influence ultra-locale et des enjeux financiers de multinationales : avec Sport & Réputation, Havas leur apporte une expertise combinée unique sur le marché pour faire de leur réputation un levier de leur performance."