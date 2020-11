Havas Blockchain lance Web3Network

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Havas Blockchain lance 'Web3Network', une place de co-investissement qui sélectionne des projets ambitieux et leur permet une introduction privilégiée auprès de chaque entité du board...

Web3Network s'appuie sur un prestigieux réseau d'investisseurs en capital-risque : Blockchain Valley Ventures, Blockwall Management, Fabric Ventures, First Bridge Ventures, LeadBlock Partners, Schema Capital, Signature Ventures et YGC. Web3Network permet également des mises en relation avec des entreprises, des acteurs publics et des start-ups.

Web3Network est constitué d'investisseurs expérimentés, avec un riche portefeuille d'investissement et en commun la conviction que la technologie blockchain est le socle de l'économie numérique de demain.

Web3Network est une opportunité à saisir pour les start-ups Web3 et Blockchain cherchant à lever des fonds et à accélérer leur croissance. Après un audit en partenariat avec Estimeo, l'agence de notation et de valorisation des startups, les projets sélectionnés sont présentés à chaque membre du board et bénéficient de mises en relation avec un réseau s'acteurs privés et institutionnels.

Web3Network cible les projets européens et mondiaux axés sur les technologies décentralisées. Web3Network s'adresse à des domaines aussi variés que la finance, l'énergie, l'industrie, la mobilité...

Fabien Aufrechter, Directeur d'Havas Blockchain, commente : "De très nombreuses start-ups prometteuses cherchent actuellement des liquidités, et d'autres projets de qualité verront le jour très prochainement. Web3Network est l'outil parfait pour les identifier et les faire croître rapidement".