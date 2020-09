Havas : acquisition de l'agence média indépendante HYLAND

Havas : acquisition de l'agence média indépendante HYLAND









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Havas Group a annoncé l'acquisition de l'agence média indépendante HYLAND, leader du marché australien. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe pour la région ANZ (Australie-Nouvelle-Zélande) qui vise à proposer une offre complète et agile à tous les clients.

Les spécialistes de HYLAND intègreront Havas Media Group pour former une équipe plus étoffée et plus dynamique encore, dotée d'un panel d'expertises élargi et un savoir faire reconnu. Avec cette intégration, Havas Media Group disposera de plus de 100 talents dans son bureau de Sydney ; cette taille ouvrira de nouvelles perspectives de carrière aux collaborateurs des deux agences.

Fondée en 2005, HYLAND a connu une croissance régulière et a forgé sa réputation actuelle grâce à sa capacité à concevoir des expériences riches et intégrées pour des marques de luxe, de cosmétiques, de tourisme ou encore de lifestyle. Hyland renforcera Havas Media en matière d'analytics et de marketing à la performance, services qu'elle assure, entre autres, pour des clients tels que COTY, Etihad Airways, l'aéroport de Sydney, Deliveroo et Church & Dwight.

Yannick Bolloré, PDG de Havas Group a déclaré : "Nous sommes enchantés d'accueillir HYLAND dans la famille Havas. HYLAND a une excellente réputation de par son statut de première agence média indépendante d'Australie et partage pleinement notre philosophie basée sur l'agilité, la culture entrepreunariale et une organisation intégrée. Cette acquisition renforcera nos activités en Australie et souligne notre engagement sur ce marché."